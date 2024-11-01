edición general
La Tierra era estéril hasta que colisionó con otro mundo, creando la Luna y originando la vida

Un estudio pionero del Instituto de Ciencias Geológicas de la Universidad de Berna ha establecido por primera vez una línea de tiempo precisa para la formación química de nuestro planeta, revelando que el bloque primordial que daría lugar a la Tierra adquirió su composición elemental distintiva en un plazo máximo de tres millones de años después del nacimiento del Sistema Solar.

