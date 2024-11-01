Qué tienen que ver la corriente en chorro y el cambio climático con el tren de borrascas que azota España

Aunque aún "hay que estudiarlo" más a fondo, según la AEMET, la 'jet stream', debilitada por la emisiones de CO2, está haciendo que las tormentas 'bajen' hasta la pensinsula ibérica en lugar de avanzar por el norte como es lo más habitual.
Hoy no entiendes el cambio climático.
Creo que te va lo de soltar cosas que no entiendes con palillo en boca, prefieres la conspiranoia a tratar de sentarte a aprender/ leer para no decir barbaridades.
Trump sobre la ola de frío de hace un par de semanas en EEUU: ¿Pueden los insurreccionistas medioambientales explicar qué ha ocurrido con el calentamiento global?
Es todo más complicado y hay muchos más parámetros involucrados, desde salinidad del océano a ph pasando por otros muchos factores.
No hay peor ciego que el que no quiere ver.....