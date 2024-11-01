edición general
¿Tienen las LLMs sesgos ideológicos? Experimento con los mejores modelos actuales [EN]

A medida que cada vez más personas utilizamos modelos de lenguaje grandes (LLM) para tareas cotidianas, sus posibles sesgos cobran cada vez más importancia. Investigamos si los modelos líderes actuales, como los de OpenAI, Google y otros, muestran inclinaciones ideológicas. Nuestros resultados revelan que los LLM no son ideológicamente uniformes. Los diferentes modelos mostraron «personalidades» distintas, y algunos favorecieron posturas progresistas, libertarias o reguladoras, por ejemplo, mientras que otros se negaron (...) a responder.

Pozí, ya que quienes las controlan las configuran y entrenan con sus sesgos.
¿Siguiente pregunta?
Un LLM se limita a regurgitar los datos de su entrenamiento, escogiéndolos por estadística. Por lo tanto no tiene sesgos, ya que tampoco tiene opiniones.

Lo que puede pasar es que dependendo de qué entrenamiento tenga, regurgite unas cosas concretas. No significa nada. Usa otro LLM.
#1 Bueno, pero es que eso es precisamente tener sesgos. No es culpa de el, sino la forma que tiene de entrenar de unos datos con sesgo ideologico.
#1, tiene los sesgos con los que se ha entrenado igual que las personas solemos tener los sesgos con los que se nos ha educado.
