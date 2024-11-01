¿Tienen las LLMs sesgos ideológicos? Experimento con los mejores modelos actuales [EN]

A medida que cada vez más personas utilizamos modelos de lenguaje grandes (LLM) para tareas cotidianas, sus posibles sesgos cobran cada vez más importancia. Investigamos si los modelos líderes actuales, como los de OpenAI, Google y otros, muestran inclinaciones ideológicas. Nuestros resultados revelan que los LLM no son ideológicamente uniformes. Los diferentes modelos mostraron «personalidades» distintas, y algunos favorecieron posturas progresistas, libertarias o reguladoras, por ejemplo, mientras que otros se negaron (...) a responder.
¿Siguiente pregunta?
Lo que puede pasar es que dependendo de qué entrenamiento tenga, regurgite unas cosas concretas. No significa nada. Usa otro LLM.