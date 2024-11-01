Qué tiene que ver la economía de EE.UU. con que el oro haya alcanzado su precio más alto en 100 años

El precio del oro ha alcanzado un máximo histórico de más de US$4.000 por onza, impulsado por la búsqueda de los inversores de refugios seguros para invertir ante la incertidumbre económica y política mundial. El oro ha experimentado su mayor repunte desde la década de 1970, subiendo alrededor de un tercio desde abril, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció aranceles que afectaron al comercio mundial. Los analistas afirman que otro problema que preocupa a los inversores son los retrasos en la publicación de datos económicos.