Qué tiene que ver la economía de EE.UU. con que el oro haya alcanzado su precio más alto en 100 años

El precio del oro ha alcanzado un máximo histórico de más de US$4.000 por onza, impulsado por la búsqueda de los inversores de refugios seguros para invertir ante la incertidumbre económica y política mundial. El oro ha experimentado su mayor repunte desde la década de 1970, subiendo alrededor de un tercio desde abril, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció aranceles que afectaron al comercio mundial. Los analistas afirman que otro problema que preocupa a los inversores son los retrasos en la publicación de datos económicos.

pepel #6 pepel
Las otras economías se van dando cuenta de que EE.UU. no tiene la cantidad de oro que presumía tener, porque lo ha estado vendiendo para equilibrar su crecimiento (de ahí su incremento de deuda), y hoy se encuentra en manos de la economía china.
wata #2 wata *
El oro...siempre es y será el oro el refugio.
ipanies #1 ipanies
El dólar se está yendo al guano más rápido que el peso argentino?
#4 BurraPeideira_
Si los países europeos han aceptado gastar el 5% del PIB en defensa es que les han convencido de que pronto habrá una guerra. Quien les ha convencido es porque lo sabe.
Findeton #3 Findeton
Se llama déficit y genera inflación.
#5 Ganpalo
ZP y Sobes que eran más listo lo vendieron porque no valía para nada.
#7 David82
Si esa gráfica es real la subida es exagerada
