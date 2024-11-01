En tiempos de guerra hay más heridos y enfermos. Ucrania quiere agilizar un tratamiento clave para sus soldados usando IA

En qué consiste esta terapia. La Revista de Medicina y Salud Pública recuerda que esta terapia se lleva a cabo desde comienzos de este siglo, aunque es mucho más nuevo que sea la IA quien lo gestione. El objetivo es hacer frente "a la creciente resistencia a los antibióticos". La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado las resistencias a los antibióticos como una de las mayores amenazas para la salud global. Consiste en utilizar virus conocidos como bacteriófagos (fagos) para destruir bacterias sin afectar al organismo humano.