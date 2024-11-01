edición general
3 meneos
4 clics
En tiempos de guerra hay más heridos y enfermos. Ucrania quiere agilizar un tratamiento clave para sus soldados usando IA

En tiempos de guerra hay más heridos y enfermos. Ucrania quiere agilizar un tratamiento clave para sus soldados usando IA

En qué consiste esta terapia. La Revista de Medicina y Salud Pública recuerda que esta terapia se lleva a cabo desde comienzos de este siglo, aunque es mucho más nuevo que sea la IA quien lo gestione. El objetivo es hacer frente "a la creciente resistencia a los antibióticos". La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado las resistencias a los antibióticos como una de las mayores amenazas para la salud global. Consiste en utilizar virus conocidos como bacteriófagos (fagos) para destruir bacterias sin afectar al organismo humano.

| etiquetas: ucrania , guerra , salud , bactería , virus , antibiótico , ia
2 1 0 K 26 actualidad
1 comentarios
2 1 0 K 26 actualidad
Deviance #1 Deviance *
Si, y muertos tb, y gente de otros países que se forran vendiéndoos las armas, e incluso gente de otros países que las pagan cuando os las regalan, a cambio de esquilmaros el país cuando todo acabe ..... que cosas tan novedosas han descubierto ...... como se ha llegado hasta ahí ya es otro cantar.....
0 K 11

menéame