Tiburones están perdiendo sus dientes debido a acidez marina

El pH medio de los océanos es actualmente de 8,1 y para 2300 se espera que baje a 7,3, con lo que serán casi 10 veces más ácidos que ahora. Los investigadores usaron esos dos valores para examinar los efectos del agua en los dientes. "Observamos daños visibles en la superficie, como grietas y agujeros, un aumento de la corrosión de las raíces y una degradación estructural", además la circunferencia de los dientes era mayor a niveles de pH más altos, destacó Sebastian Fraune, otro de los firmantes de la investigación, citado por la universidad.