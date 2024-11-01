Thomas Massie identifica al sultán Ahmed bin Sulayem en el correo electrónico sobre el «vídeo de torturas» de Epstein (EN)

Sulayem es presidente y director ejecutivo de DP World, una importante empresa de logística global con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Newsweek se ha puesto en contacto con la oficina de prensa de DP World por correo electrónico para recabar sus comentarios.
| etiquetas: epstein , tortura , video , sulayem , emiratos
Y bueno, a saber si en aquellos anosten España teníamos a gentuza de esa pululando por aquí también. Sería cosa de ir cotejando datos de viajes, estancias, negocios y demás, si los hubiera.