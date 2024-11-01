edición general
Thomas Massie identifica al sultán Ahmed bin Sulayem en el correo electrónico sobre el «vídeo de torturas» de Epstein (EN)

Sulayem es presidente y director ejecutivo de DP World, una importante empresa de logística global con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Newsweek se ha puesto en contacto con la oficina de prensa de DP World por correo electrónico para recabar sus comentarios.

#1 concentrado
Los archivos de Epstein se están transformando en un catálogo de las personas más despreciables del mundo.
#1 Y no nos sorprende ninguna de ellas.
#1 Y no nos sorprende ninguna de ellas.
#1 y que siguen todas en el poder
#1 y que siguen todas en el poder
Supercinexin #4 Supercinexin *
En resumen para el público español: esto es como todas las teorías de internet aquellas sobre las Niñas de Alcácer, solo que sin el "teorías ", de verdad, en el Mundo Real, con millonarios reales y con víctimas también reales.

Y bueno, a saber si en aquellos anosten España teníamos a gentuza de esa pululando por aquí también. Sería cosa de ir cotejando datos de viajes, estancias, negocios y demás, si los hubiera.
themarquesito #2 themarquesito
Thomas Massie y Ro Khanna van a tope con los archivos de Epstein, aunque Jamie Raskin también está participando mucho.
