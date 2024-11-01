TheGrefg graba un vídeo con Bukele y causa indignación: "Especula con la vivienda, echa a ancianas de sus hogares y blanquea fascistas"

Curioso como, al igual que otros personajes de internet, TheGrefg no se metía en política hasta que compró los postulados de la ultraderecha. No le da miedo la prisión con los "criminales más peligrosos del mundo" pero se echa a temblar cuando ve el logo de la Agencia Tributaria. su impresionante lista de logros se puede sumar ahora la legitimación del fascismo tras unirse a la lista de creadores de internet que viajan a El Salvador para mostrar las cárceles de Nayib Bukele y entrevistar al mandatario