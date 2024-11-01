edición general
3 meneos
18 clics
The Wild Project #350 - Arturo Pérez-Reverte | Cómo nos manipulará el poder, Apocalipsis tecnológico

The Wild Project #350 - Arturo Pérez-Reverte | Cómo nos manipulará el poder, Apocalipsis tecnológico

Pocas presentaciones son necesarias, de nuevo en The Wild Project: Don Arturo Pérez-Reverte.

| etiquetas: arturo perez reverte , jordi wild , 350 , carajillo
3 0 3 K 18 ocio
3 comentarios
3 0 3 K 18 ocio
eltoloco #2 eltoloco
No pienso ver el vídeo de estos dos payasos. Si dijese que la gente está a punto de estallar por el precio de la vivienda, les daría la razón. Pero estos tipos están tan desconectados de la realidad que obviamente no van a hablar de eso.
6 K 85
Autarca #3 Autarca
#2 Acabas de describir a Menéame

El otro día uno diciendo que el mayor problema de España era la ultraderecha, y era de los comentarios mas votados

Ya la sanidad, la vivienda, la corrupción... si eso otro dia
0 K 10
Torrezzno #1 Torrezzno
Venga, quien no tiene ganas de escuchar a unos de nuestros gran todólogos
1 K 29

menéame