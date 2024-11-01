·
3
meneos
18
clics
The Wild Project #350 - Arturo Pérez-Reverte | Cómo nos manipulará el poder, Apocalipsis tecnológico
Pocas presentaciones son necesarias, de nuevo en The Wild Project: Don Arturo Pérez-Reverte.
|
arturo perez reverte
,
jordi wild
,
350
,
carajillo
3
0
3
K
18
ocio
3
0
3
K
18
ocio
#2
eltoloco
No pienso ver el vídeo de estos dos payasos. Si dijese que la gente está a punto de estallar por el precio de la vivienda, les daría la razón. Pero estos tipos están tan desconectados de la realidad que obviamente no van a hablar de eso.
6
K
85
#3
Autarca
#2
Acabas de describir a Menéame
El otro día uno diciendo que el mayor problema de España era la ultraderecha, y era de los comentarios mas votados
Ya la sanidad, la vivienda, la corrupción... si eso otro dia
0
K
10
#1
Torrezzno
Venga, quien no tiene ganas de escuchar a unos de nuestros gran todólogos
1
K
29
