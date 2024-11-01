The NYT podría haber desenmascarado al verdadero Satoshi Nakamoto tras una investigación de 1 año

The New York Times publicó el 8 de abril una investigación de un año, argumentando que Adam Back, CEO de Blockstream, de 55 años, es el candidato más probable para ser Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, basándose en análisis de escritura e investigación de archivos que abarcan 34,000 usuarios de listas de correo. Back, un criptógrafo británico que inventó el sistema Proof-of-Work Hashcash citado en el whitepaper de Bitcoin, negó la afirmación y atribuyó la evidencia a una coincidencia. ¿Cómo The NYT construyó su caso hacia Adam Back?