The Cube: Elon Musk asegura que X es la "app número 1" en Europa y los datos desmienten su versión

The Cube: Elon Musk asegura que X es la "app número 1" en Europa y los datos desmienten su versión

Tras la multa de 120 millones de euros impuesta a X por la Comisión Europea, Elon Musk lanzó una serie de afirmaciones sensacionalistas y engañosas sobre Europa, incluyendo una supuesta subida récord de descargas de la aplicación y noticias falsas sobre un ataque en Guadalupe.

7 comentarios
themarquesito #2 themarquesito
Elon Musk no le dice la verdad ni al médico, es un vendehumos y un charlatán.
kipper #3 kipper *
#2 A medida que iba leyendo el artículo, me sorprendía toda la colección de inventos que estuvo tratando de colar en tan poco tiempo. Debe mentir hasta cuando duerme.
Edheo #6 Edheo
#2 #3 No deja de ser un comercial, lo lleva en el ADN

La culpa, no es de él... la culpa, es de la gente, que piensa que "los comerciales", van a proporcionarte esa vida maravillosa que te venden.

Quien les crea.... por ahora, las técnicas agresivas de marketing, no son delito, por lo visto
El propio PP.. te vende esa idea "mentir, no es delito" y se queda así, tan complacido, preñado de complacencia.
O mejor aún "ya hemos pasado página con la DANA"... qué te parece????
charles_ton #1 charles_ton
Si claro y Tesla el coche + fiable...
RegiVengalil #5 RegiVengalil
He probado varias IAs y la mejor de largo @grok, de X

Es pa verlo.
Pacman #4 Pacman
Tik tok, Instagram, Facebook y WhatsApp van por delante.

Pero el dirá "es la número uno en su género" y se quedará tan agusto
MisturaFina #7 MisturaFina
Yankees charlatanes y ruidosos!
Ladrones y mentirosos!
Hay que ignorarles!
