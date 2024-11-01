The birthday party (La fiesta de cumpleaños) - Tráiler (2025) - Willem Dafoe, Vic Carmen Sonne, Joe Cole, Emma Suárez [Eng]  

Dirigida por Miguel Ángel Jiménez. La historia se desarrolla a finales de la década de 1970 en algún lugar del Mediterráneo, donde Marcos Timoleon, un magnate al estilo de Aristóteles Onassis, organiza una lujosa y extravagante fiesta de cumpleaños para Sofía, su hija y única heredera, en su exclusiva isla privada. [...] A medida que los invitados comienzan a llegar y cae la noche, la fiesta se vuelve más ruidosa y decadente, mientras que el inevitable enfrentamiento entre Marcos y Sofía alcanza un clímax desgarrador.