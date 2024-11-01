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The 5000 Fingers Of Dr. T | Full Movie | CineStream (ING)  

Con la ayuda del fontanero un niño rescata a otros niños, de las garras de su malvado profesor de piano, que además controla mentalmente a la madre del niño. Película de fantasia estrenada en 1953. Duración 1h 29 m. Versión original inglesa,

| etiquetas: cine , piano , fantasía , película
1 0 0 K 15 cultura
1 comentarios
1 0 0 K 15 cultura
#1 esbrutafio *
Siento no haber podido encontrarla con subtítulos o doblada pero es una película maravillosa y difícil de encontrar.

La canción del ascensorista fue censurada en 1953 por excesivamente macabra. Aquí está la canción original sin censura. Las partes cortadas solo tienen el sonido no la imagen. Duración 3 min 16 seg.
www.youtube.com/watch?v=rqy4xcXgtxM

www.imdb.com/es-es/title/tt0045464/?ref_=fn_t_1

Escena homenajeada en Los Simpson. El dueño de la central nuclear imitaba el baile del Dr T vistiéndose para dar clase de piano.
www.youtube.com/watch?v=UxAgq5gxle4
0 K 15

menéame