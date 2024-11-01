The 5000 Fingers Of Dr. T | Full Movie | CineStream (ING)  

Con la ayuda del fontanero un niño rescata a otros niños, de las garras de su malvado profesor de piano, que además controla mentalmente a la madre del niño. Película de fantasia estrenada en 1953. Duración 1h 29 m. Versión original inglesa,
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La canción del ascensorista fue censurada en 1953 por excesivamente macabra. Aquí está la canción original sin censura. Las partes cortadas solo tienen el sonido no la imagen. Duración 3 min 16 seg.
www.youtube.com/watch?v=rqy4xcXgtxM
www.imdb.com/es-es/title/tt0045464/?ref_=fn_t_1
Escena homenajeada en Los Simpson. El dueño de la central nuclear imitaba el baile del Dr T vistiéndose para dar clase de piano.
www.youtube.com/watch?v=UxAgq5gxle4