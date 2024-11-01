edición general
Tesla vuelve a las andadas y añade el modo Mad Max en su Autopilot

Tesla ha desafiado a las autoridades de tráfico con el nuevo modo de conducción para Autopilot conocido como Mad Max: supera los límites de velocidad y cambia más de carril. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA), equivalente a la DGT, acaba de abrir una investigación que afecta a 2,88 millones de Tesla con el sistema Full Self-Driving (FSD). Casi 50 informes relacionan a este sistema con accidentes por no respetar las señales de tráfico.

Pointman #4 Pointman
Todo esto mientras les investigan por saltarse semáforos en rojo...
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
¿En el país de las demandas? Muy extraño me parece, incluso para el melón de musk.
calde #1 calde
Para el que lo quiera ver en vídeo:

youtu.be/EfzNJpFtqvo?t=1678
BastardWolf #2 BastardWolf
#1 deseando que llegue el modo Carmageddon
