Tesla vuelve a las andadas y añade el modo Mad Max en su Autopilot  

Tesla ha desafiado a las autoridades de tráfico con el nuevo modo de conducción para Autopilot conocido como Mad Max: supera los límites de velocidad y cambia más de carril. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA), equivalente a la DGT, acaba de abrir una investigación que afecta a 2,88 millones de Tesla con el sistema Full Self-Driving (FSD). Casi 50 informes relacionan a este sistema con accidentes por no respetar las señales de tráfico.
| etiquetas: tesla , mad max , conducción autónoma , seguridad , progreso , eficiencia
youtu.be/EfzNJpFtqvo?t=1678