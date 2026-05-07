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Tesla sufre fuerte caída de ventas en España

Tesla sufre fuerte caída de ventas en España

Tesla registró una fuerte caída de ventas en España durante abril, aunque sus modelos siguen liderando el mercado eléctrico anual. La marca liderada por Elon Musk cerró el mes con apenas 301 unidades matriculadas en España, un resultado que representa una caída del 47.3% frente al mismo período del año pasado.Entre enero y abril, las ventas de la compañía crecieron un 29.1% frente al mismo período de 2025.

| etiquetas: tesla , abril 2026 , españa
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19 comentarios
6 2 0 K 87 actualidad
#1 Aas59
A quien se le ocurre comprar ese tastarro?
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#5 Grahml *
#1 #2 En su lugar el Toyota C-HR+ el eléctrico más vendido del mes.

Que además parece que su función de autoparking es sublime.  media
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Pablosky #12 Pablosky
#5 Con que sea como la del anterior ya iba muy bien. Pero es que además el modelo normal (no eléctrico puro) ya tenía un asistente de conducción nivel 2 (supervisado) que no falla casi nunca.
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#18 EISev
#12 se llama C-HR+ como podía llamarse bZ3X realmente no es un C-HR pasado a eléctrico sino un coche distinto.

Por ejemplo las puertas traseras son con tirador convencional, no escondido en el marco.

Yo estoy aún cabreado porque el Prius no se venda ya en España por el canal oficial.
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#11 Perrota
#1 Pero seguimos con estas no-noticias?

Tesla entrega principalmente a final de trimestre. Por eso bajan unos meses, y luego sigue siendo líder en ventas.
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#19 Pixmac
#11 Es así. Tesla vende cuando llegan sus barcos, que las ventas se reflejan cuando se realizan las entregas. Este mes, el Model 3 está "disparado" pero es que acaba de llegar un barco y se reflejan las ventas acumuladas de meses.

Otros fabricantes entregan de forma más regular pero Tesla lo hace en "andanadas", así que unos meses parece que vende mucho y otros meses apenas hay ventas. Hay que esperar a final de año para saber las ventas reales pero sea de una forma u otra no está vendiendo tanto como pudiera, que en el anterior trimestre fabricó más de lo que vendió, aumentando su inventario en almacenes.
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Supercinexin #17 Supercinexin
Hay un número limitado de pijos y todos tienen ya su Tesla, ergo es normal que ya no se vendan. En siete o diez años volverán a subir las ventas.
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
No me extraña .. los modelos standard son más feos que pegarle a un padreo con un calcetín sudado y en cuanto pasas al premium (que era el de serie de antes) te vas a los 45.000 lereles (el model 3, que el Y son 51K) + 4000 del autopilot mejorado.
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#3 sorecer *
#2 Pero este año que viene, el autopilot conducirá solo ya.. Lo ha dicho el Elon... :troll: :troll: :troll:

Este es el año del Tesla para el escritorio
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

Pues les ha subido el precio como si lo hicieran de verdad ...
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tul #8 tul
#4 pero te cuenta para la entrada del viaje a marte xD
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Golan_Trevize #6 Golan_Trevize
#3 ¿por "este año que viene" te refieres al 2017? xD

Década vendiendo humo es lo que tiene...
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#13 Perrota
#3 El Autopilot completo ya está hace tiempo. Pero la legislación lo está frenando. De momento solo Países Bajos ha dado el paso. El resto esperando a ver que les dice el lobby de petroleos europeos que no saben ni contra qué están peleando.
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elgranpilaf #10 elgranpilaf
No le doy ni un euro a la rata esa
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#16 Perrota
#10 A cuál de ellas? Al nazi de Musk? A los timadores de Volkswagen o Stellantis? A los grandes amigos de Marruecos de Renault?
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#9 Popsandbangs
Matriculaciones y ventas es lo mismo? El cuerpo de la noticia contradice el titular?
Teniendo un titular así, que más da
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Narmer #7 Narmer
Ahora hay más opciones. El Xpeng G6 es un muy buena alternativa al Model Y. Además, Elon ha quemado muchos puentes.
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#14 Grahml
#7 Al parecer el nuevo BYD Atto 3 (Evo creo llaman a esta versión), aunque estéticamente tampoco sea tan chulo como el Xpeng G6 y su velocidad de carga no sea tan estratosférica, tiene unas características muy muy interesantes a precio bastante atractivo incluso en Europa.
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#15 Perrota
#7 El Xpeng G6 es un buen coche, pero le pasa como a los Byd, la eficiencia. Ahí Tesla les barre sin miramientos y la eficiencia lo es casi todo.
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menéame