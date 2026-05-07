Tesla sufre fuerte caída de ventas en España

Tesla registró una fuerte caída de ventas en España durante abril, aunque sus modelos siguen liderando el mercado eléctrico anual. La marca liderada por Elon Musk cerró el mes con apenas 301 unidades matriculadas en España, un resultado que representa una caída del 47.3% frente al mismo período del año pasado.Entre enero y abril, las ventas de la compañía crecieron un 29.1% frente al mismo período de 2025.
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Que además parece que su función de autoparking es sublime.
Por ejemplo las puertas traseras son con tirador convencional, no escondido en el marco.
Yo estoy aún cabreado porque el Prius no se venda ya en España por el canal oficial.
Tesla entrega principalmente a final de trimestre. Por eso bajan unos meses, y luego sigue siendo líder en ventas.
Otros fabricantes entregan de forma más regular pero Tesla lo hace en "andanadas", así que unos meses parece que vende mucho y otros meses apenas hay ventas. Hay que esperar a final de año para saber las ventas reales pero sea de una forma u otra no está vendiendo tanto como pudiera, que en el anterior trimestre fabricó más de lo que vendió, aumentando su inventario en almacenes.
Este es el año del Tesla para el escritorio
Pues les ha subido el precio como si lo hicieran de verdad ...
Década vendiendo humo es lo que tiene...
Teniendo un titular así, que más da