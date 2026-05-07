Tesla sufre fuerte caída de ventas en España

Tesla registró una fuerte caída de ventas en España durante abril, aunque sus modelos siguen liderando el mercado eléctrico anual. La marca liderada por Elon Musk cerró el mes con apenas 301 unidades matriculadas en España, un resultado que representa una caída del 47.3% frente al mismo período del año pasado.Entre enero y abril, las ventas de la compañía crecieron un 29.1% frente al mismo período de 2025.