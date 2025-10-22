edición general
Tesla retira casi 13.000 vehículos eléctricos por riesgo de pérdida de energía de la batería [en]

Tesla Inc. está retirando miles de vehículos de reciente fabricación debido a un problema que puede causar una pérdida repentina de energía de la batería, aumentando el riesgo de un accidente. El problema se debe a una pieza defectuosa en la conexión del paquete de baterías, lo que puede provocar la pérdida de propulsión sin previo aviso, según Tesla en documentos publicados en el sitio web de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras. La compañía está retirando casi 8.000 SUV Model Y y poco más de 5.000 sedanes Model 3

cosmonauta
Eso le pasaba a las motos chinorras de renting. Pillabas un bache, saltaba la batería y se paraban. Pero no imaginaba que pudiese pasarle a un Tesla :troll: :troll: :troll:
Dasmandr
#2 ¿la misma Tesla de los Cybertruck con desmontaje espontáneo? :troll:
Milmariposas
Nueva cagada patrocinada por Tesla {0x1f4a9}
