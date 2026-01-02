Tesla cede el trono del coche eléctrico mundial a BYD en otro año marcado por el retroceso de ventas

La empresa de Elon Musk vende un 8,5% menos y sufre por su deriva política y por la competencia y expansión de otras marcas. En contraste, BYD crece un 28%. bajada se notó con especial fuerza en Europa, donde Tesla cerró un año especialmente adverso. La cifra de entregas plantea dudas sobre la capacidad de Tesla para estabilizar su negocio principal tras 2 años consecutivos de descensos. A ello se suma el viraje de la compañía hacia proyectos futuristas como robótica y coches autónomos en un intento de justificar su valoración bursatil