Terrible maltrato animal a la perra Sopa en Pontevedra: aparece con el cuello rajado y el cuerpo lleno de balines

La maldad de algunos humanos no tiene límites. Buen testimonio de ello pueden dar desde la protectora Os Palleiros de Pontevedra. En esta ocasión se trata de una pequeña podenca, bautizada por la protectora como Sopa, que fue encontrada en la parroquia pontevedresa de Salcedo en un estado lamentable. «Tenía el cuello rajado, en lo que todo apunta a que se lo cortaron para sacarle el microchip». Pero lo peor fue que el cuerpo del animal estaba lleno de balines, tal y como se puede apreciar en las pruebas que se le realizaron y que sorprend...

ewok #1 ewok
Dicen que todo apunta a que se trata de la perra de un cazador.
¿Cómo puede ser, esos amantes de la naturaleza...?
Ludovicio #2 Ludovicio
#1 Gente que disfruta matando animales siendo crueles con los animales.
Quien lo hubiese imaginado.
#5 Pixmac *
Algún cazador (es lo más probable) ha estado por aquí, en el sub de "Maltrato animal", y ha votado "irrelevante" el caso de un perro con el cuello rajado y con disparos de balines. Madre mía, lo que hay que ver.
Uda #3 Uda
Malditos psicópatas que se ceban en seres indefensos!!! Merecen morir y ya.
UsuarioXY #4 UsuarioXY
Paren las rotativas.
