¿Terminator y Matrix son del mismo universo?

Curiosidades, similitudes e historia compartida de las franquicias, Matrix y Terminator,

#1 chocoleches
Sí, del universo de parad-ya-de-estirar-el-chicle
#3 Abril_2025 *
No sería tan raro, lo han hecho cada vez que han podido.

En casa tengo un comic de Doctor Who visitando el mundo de Star Trek y otro de los cazafantasmas coincidiendo con las tortugas ninja.
#4 covacho
#3 Subo a ThunderCats / The Powerpuff Girls, que se está publicando actualmente.  media
Macadam #2 Macadam
Sin dudas. Del universo hollywoodense
