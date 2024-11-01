·
3
meneos
43
clics
¿Terminator y Matrix son del mismo universo?
Curiosidades, similitudes e historia compartida de las franquicias, Matrix y Terminator,
ocio
4 comentarios
#1
chocoleches
Sí, del universo de parad-ya-de-estirar-el-chicle
3
K
42
#3
Abril_2025
*
No sería tan raro, lo han hecho cada vez que han podido.
En casa tengo un comic de Doctor Who visitando el mundo de Star Trek y otro de los cazafantasmas coincidiendo con las tortugas ninja.
0
K
10
#4
covacho
#3
Subo a ThunderCats / The Powerpuff Girls, que se está publicando actualmente.
0
K
11
#2
Macadam
Sin dudas. Del universo hollywoodense
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
En casa tengo un comic de Doctor Who visitando el mundo de Star Trek y otro de los cazafantasmas coincidiendo con las tortugas ninja.