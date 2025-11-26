edición general
Un tercio de los niños españoles está en riesgo de pobreza: el segundo peor dato de la UE tras Bulgaria y cuatro puntos más que cuando Sánchez llegó a Moncloa

Bruselas llama además la atención ante la situación "crítica" del mercado laboral y los problemas con el abandono escolar temprano, y evidencia los problemas del país para traducir las grandes cifras en mejoras reales para la población

15 comentarios
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Movemos esta noticia, la imagen que adjunto que es imposible tener hijos en España o muy dificil, la gente deja de venir, bajan precios  media
Torrezzno #4 Torrezzno *
#1 Muy curiosa esas gráficas. Desmienten el que los inmigrantes tienen mas hijos al llegar aquí. De cualquier manera no creo que sea solo una cuestion de que los salarios son muy bajos aqui. Sino tampoco los tendrian en sus paises de origen. Y hasta donde sé en Africa se siguen teniendo hijos siendo mucho más pobre que aquí.

Hay muchos estudios al respecto. Y hay una correlación entre pobreza y natalidad. A paises más pobres mayor natalidad

www.stlouisfed.org/on-the-economy/2016/december/link-fertility-income

- Menor acceso a educación
- Poco acceso a anticonceptivos y servicios de salud
- Mayor mortalidad infantil
- Dependencia del trabajo familiar
- Normas culturales y sociales tradicionales  media
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
#4 a paises mas pobres mayor natalidad cuando no se ha finalizado la transición agrícola a sector secundario o terciario

Cuando hay pobreza en el mundo occidental la gente no puede tener hijos, vamos dime que persona puede tener un hijo si no puede tener casa

Que no te hagas trampas al solitario
Torrezzno #11 Torrezzno *
#8 Si, pero eso no explica entonces porqué también ocurre en paises extremadamente ricos como Noruega o está pasando en China. La relacion no puede ser tan simplista

www.piie.com/research/piie-charts/2024/chinas-population-decline-getti

¿Tampoco tienen casas en China? ¿Viven peor que cuando tenian hambrunas?

Creo que aqui se da un fenomeno sociológico y médico. Ni hombres ni mujeres quieren tener hijos jovenes y cuando los quieren tener les cuesta por dificultades para concebir.  media
NPCMeneaMePersigue #12 NPCMeneaMePersigue
#11 No te creo que estés cogiendo a China como ejemplo, es decir no tienes ni idea de lo que estás diciendo. China ha tenido una política en la que se perseguía a la gente que tenía mas de 1 hijo, impuestos y persecución, normal que disminuya la natalidad.

¿No tener dinero para tener un hijo te parece simplista? jajaja tío mejora el trolleo en serio te va a sustituir chatgpt pronto
Torrezzno #14 Torrezzno *
#12 Hombre como no voy a coger de ejemplo China que es o era el segundo pais con mas personas del mundo. Explicame según tu teoria porqué a la vez que China va incrementando su renta per capita baja su natalidad. Estoy deseoso que me lo expliques. Con datos a ser posible :roll:

Respecto a lo de 1 hijo por familia, hace diez años que se eliminó  media
NPCMeneaMePersigue #15 NPCMeneaMePersigue
#14 se eliminó hace 10 años pero las cosstumbres siguen

pero estas haciendo la inversa, yo digo que la pobreza dificulta tener hijos y tu dices que es al revés, no tiene sentido estás desviando el debate a darle la vuelta porque en el culo del mundo en un pais socialista con cultura y tradición diferente, sistema diferente es diferente? pues ... jajaja
#3 ContracomunistaCaudillo
Voto bulo. La ultraderecha fachista no hace más que meter mierda para tirar abajo el mejor gobierno que ha tenido españa en la historia. Estamos contigo Pedro!
#10 Daniel2000
Ojo, hay que centrarse en lo importante.

Que hace unos días fue el 50 aniversario de la muerte de Franco, y se hizo una performance en el congreso de los diputados.


Y hasta hace poco, Pedro Sanchez, era el primer presidente del gobierno (después de 7 años) sin enfrentarse a una huelga general convocada por UGT y CCOO.
Al final, estos sindicatos, el 15 de Octubre, se rebelaron, y convocaron una huelga general , con un par de huevos , pegando un puñetazo en la mesa del gobierno ( pedían el fin del genocidio palestino )
Barney_77 #2 Barney_77
Los datos y los informes son fachas.
u_1cualquiera #5 u_1cualquiera
Me pregunto si tiene que ver con la inmigración. Cuántas familias pobres en busca de oportunidades vienen, o directamente menores solos.
#6 j-light
¡Como cohetes!

Lo que ya no apuntamos a las estrellas, mas a estrellarnos.
CharlesBrowson #13 CharlesBrowson
el cobete no tiene guarderia
aupaatu #7 aupaatu
También coincide con la llegada de Pox como socio necesario de las comunidades gestionadas por el PP que son mayoritarias y con más población.
Barney_77 #9 Barney_77
#7 Tambien con el menor numero de piratas.
