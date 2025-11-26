Un tercio de los niños españoles está en riesgo de pobreza: el segundo peor dato de la UE tras Bulgaria y cuatro puntos más que cuando Sánchez llegó a Moncloa

Bruselas llama además la atención ante la situación "crítica" del mercado laboral y los problemas con el abandono escolar temprano, y evidencia los problemas del país para traducir las grandes cifras en mejoras reales para la población
Hay muchos estudios al respecto. Y hay una correlación entre pobreza y natalidad. A paises más pobres mayor natalidad
www.stlouisfed.org/on-the-economy/2016/december/link-fertility-income
- Menor acceso a educación
- Poco acceso a anticonceptivos y servicios de salud
- Mayor mortalidad infantil
- Dependencia del trabajo familiar
- Normas culturales y sociales tradicionales
Cuando hay pobreza en el mundo occidental la gente no puede tener hijos, vamos dime que persona puede tener un hijo si no puede tener casa
Que no te hagas trampas al solitario
www.piie.com/research/piie-charts/2024/chinas-population-decline-getti
¿Tampoco tienen casas en China? ¿Viven peor que cuando tenian hambrunas?
Creo que aqui se da un fenomeno sociológico y médico. Ni hombres ni mujeres quieren tener hijos jovenes y cuando los quieren tener les cuesta por dificultades para concebir.
¿No tener dinero para tener un hijo te parece simplista? jajaja tío mejora el trolleo en serio te va a sustituir chatgpt pronto
Respecto a lo de 1 hijo por familia, hace diez años que se eliminó
pero estas haciendo la inversa, yo digo que la pobreza dificulta tener hijos y tu dices que es al revés, no tiene sentido estás desviando el debate a darle la vuelta porque en el culo del mundo en un pais socialista con cultura y tradición diferente, sistema diferente es diferente? pues ... jajaja
Que hace unos días fue el 50 aniversario de la muerte de Franco, y se hizo una performance en el congreso de los diputados.
Y hasta hace poco, Pedro Sanchez, era el primer presidente del gobierno (después de 7 años) sin enfrentarse a una huelga general convocada por UGT y CCOO.
Al final, estos sindicatos, el 15 de Octubre, se rebelaron, y convocaron una huelga general , con un par de huevos , pegando un puñetazo en la mesa del gobierno ( pedían el fin del genocidio palestino )
Lo que ya no apuntamos a las estrellas, mas a estrellarnos.