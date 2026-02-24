edición general
Tercera condena para una mujer por acosar a hombres en Palma

Una mujer ha sido condenada por tercera vez por acosar a hombres en Palma. La acusada, rumana de 44 años, aceptó ayer tres meses de cárcel tras declararse culpable en el juicio.

| etiquetas: condena , acoso , mujer
