La teoría del Gran Reemplazo se estrella en un aparcamiento de Jumilla

Mientras la ultraderecha agita la conspiración contra el islam, en un pueblo de Murcia 1.500 musulmanes acaban de renunciar a una cuestión identitaria fundamental: un lugar fijo donde rezar
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Cuando esté mejor su situación me lo devolverá.
Todos se preocupan porque dentro de ¿cinco, ocho... generaciones? (ya estarán más que muertos) habrá un porcentaje más alto de españoles de origen extranjero, dando por hecho que no se habrán integrado y coman tortilla de patatas con cerveza fría en las terrazas de sus calles mientras ven el fútbol.
Esto no es "renunciar a una cuestión identitaria fundamental", esto es envainársela mientras Irene y cia aún no consiguen remplazar a suficientes 'fachas'. Que por no querer ella misma ya ha dicho que no es. Por cierto, hasta elpais reconoce ya que la identidad es fundamental, el nacionalismo cívico, sociedades abiertas laicas y tal ya quedan como la mayor engañifa neoliberal del siglo XX.