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Teocracia sionista

Teocracia sionista  

"Una ideología criminal, genocida y supremacista". José Miguel Villarroya y Carlos Paz.

| etiquetas: irán , eeuu , israel
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1 comentarios
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azathothruna #1 azathothruna
Recuerdo a la muchachada que la declaracion de barfour fue escrita por un pirata de la perfida albion
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menéame