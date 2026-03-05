edición general
Los tentáculos de Los Pocholos se extienden a los recortes de las leyes LGTBI+ de Madrid

La exportavoz del PP de asuntos sociales y familia Mónica Lavín es una de las ‘alumnas aventajadas’ del conocido como ‘Rasputín’ de Ayuso, quien a pesar de ser gay ha mostrado sus opiniones lgtbifóbicas. Algarra no niega su homosexualidad. Ha tenido ―o tiene― una pareja masculina: “Se llamaba ―o se llama― Alberto. No tenía cargo específico en la academia [de Algarra], pero ayudaba dando clases para oposiciones de alto rango”, afirma un ex trabajador del centro del dramaturgo.

| etiquetas: lgtbi , madrid , ayuso , pocholos , monica lavin
pepel #2 pepel
Hay que acercarse a VOX.
#1 cocococo
Había leído "los testículos".
