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¿Qué tengo que hacer para pedir la regularización extraordinaria? Una guía con todos los detalles

A continuación, una guía completa con preguntas y respuestas sobre todo lo que necesitas saber.

| etiquetas: españa , regularización , inmigración , regularización extraordinaria
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7 comentarios
11 2 1 K 142 actualidad
#1 Ominous *
Tu mandas eso para ver el mundo arder :troll:
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Pertinax #3 Pertinax *
#1 A mi me parece muy bien que se regularicen inmigrantes. Más deberían regularizarse. Y no es sarcasmo.

Acompañado de medidas radicales contra la delincuencia, y efectivas en cuanto a integración, que es otro tema, y tirando a complicado.

Este envío puede ayudar a quienes aspiren a regularizarse, aunque no creo que el perfil medio meneante vaya a aprovecharlo.
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Aiden_85 #6 Aiden_85
#3 Yo también lo veo bien. Ya que tienen que tener ciertas condiciones como no tener antecedentes y demás, hay muchos exiliados que lo necesitan.
Pero también vería bien, que después de estar esto puesto en marcha, se endurezcan las penas a lo explotadores que contratan gente no regularizada. Hay muchísimos casos en los que están en condiciones precarias, sino lo es casi trata de seres humanos, pues que sean más duros con ellos, me da igual si ideología
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Pertinax #7 Pertinax *
#6 La regularización no se concede si tienes antecedentes penales, lo cual es bien. Y debería retirarse a la primera condena por delitos violentos, lo cual, también. Que los reinserten en su país.
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jdmf #4 jdmf
Primero, no votar a la derecha.
Segundo, no votar a la ultraderecha.
Con esos fuera de juego, lo demás viene rodado
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#2 diablos_maiq
Punto uno: emigrar a España
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#5 arreglenenlacemagico *
cambiar el modelo economico a algo que no sea dependiente del turismo , fomentar que los locales tengan familia bajando el coste de la vida o aumentando los salarios ya ni se plantea?
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menéame