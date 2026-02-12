·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
16885
clics
Peter acabó con Podemos
8432
clics
Esto debería estar prohibido
5321
clics
“El mundo está en peligro, y no solo por la IA”: el jefe de Seguridad de Anthropic anuncia públicamente su renuncia al cargo
4402
clics
Salma, desaparecida, no estaba muerta: secuestrada y violada durante dos años en Murcia
5164
clics
Conductor atropella a delincuente que intentó asaltarlo en carretera de Chile
más votadas
593
Feijóo dice que creará una 'gran agencia de seguridad de transportes', pero ojo, porque ya existe: Sánchez se lo recuerda de esta forma
528
Israel usó armas prohibidas en Gaza: bombas térmicas y de vacío para volatilizar cadáveres
364
El ex-presidente de Andalucía a Felipe Gónzalez: “¿Por qué no te retiras y nos dejas en paz? Nos das pena”
558
El Gobierno de Ayuso anuncia que llevará a los tribunales la ley que pretende limitar la privatización sanitaria, que aún no está aprobada
432
Jornadas de 12 horas, despido sin indemnización y reducción del derecho a huelga: la reforma laboral de Milei que precariza a los argentinos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
32
clics
El temporal de viento deja por el momento 5 heridos, dos de ellos en estado grave, y múltiples incidencias en toda Catalunya
Es la octava borrasca de alto impacto en lo que va de año y ha puesto en alerta a 16 comunidades autónomas
|
etiquetas
:
viento
,
temporal
,
vortice polar
,
cataluña
,
españa
5
0
0
K
58
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
0
0
K
58
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Abres los comentarios de cualquier noticia sobre el viento, alertas, restricciones y decenas de bots "pues no hace viento" mientras en sitios como Valencia llevamos 20 días en alarmas por viento, decenas de arboles destruidos, edificios que tienen desprendimientos, heridos...
Es la misma dinámica de "bueno no pasa nada porque venga una riada, sigan trabajando y consumiendo aunque se mueran"
Obviamente el problema soy yo que lo denuncio y no que la elite satanista haga dinero mientras nostros somos aniquilados
2
K
32
#2
arturios
#1
Pues por aquí no hay ninguna alerta marítima (Vitoria-Gasteiz)
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es la misma dinámica de "bueno no pasa nada porque venga una riada, sigan trabajando y consumiendo aunque se mueran"
Obviamente el problema soy yo que lo denuncio y no que la elite satanista haga dinero mientras nostros somos aniquilados