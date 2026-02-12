edición general
El temporal de viento deja por el momento 5 heridos, dos de ellos en estado grave, y múltiples incidencias en toda Catalunya

Es la octava borrasca de alto impacto en lo que va de año y ha puesto en alerta a 16 comunidades autónomas

NPCMeneaMePersigue
Abres los comentarios de cualquier noticia sobre el viento, alertas, restricciones y decenas de bots "pues no hace viento" mientras en sitios como Valencia llevamos 20 días en alarmas por viento, decenas de arboles destruidos, edificios que tienen desprendimientos, heridos...

Es la misma dinámica de "bueno no pasa nada porque venga una riada, sigan trabajando y consumiendo aunque se mueran"

Obviamente el problema soy yo que lo denuncio y no que la elite satanista haga dinero mientras nostros somos aniquilados
arturios
#1 Pues por aquí no hay ninguna alerta marítima (Vitoria-Gasteiz) :troll:
