9
meneos
152
clics
El temporal pulveriza el paseo marítimo de Matalascañas en Huelva
Las olas barren los 4,6 kilómetros de estructura, tres chiringuitos y ponen en peligro la depuradora de aguas
|
etiquetas
:
huelva
,
paseo marítimo
,
temporal
,
nivel del mar
,
cambio climático
7
2
0
K
87
actualidad
6 comentarios
#6
alfema
Debería estar prohibido construir tan cerca del mar, o en su defecto, que constara que puede ser una zona arrasable por el mar y que construyas bajo tu responsabilidad, que el ayuntamiento no se hace cargo de posibles problemas por ello.
1
K
26
#2
Sacronte
En mi pueblo se ha cargado un camino de madera que pasaba cerca del mar. Era obvio que se iba al carajo y todos los años se lleva un cacho, pero el PP siempre ve una oportunidad de pasta en la destruccion.
1
K
23
#3
Pacman
#1
Lo pone en el articulo
La creación de un par de espigones nuevos (hace 8 años, epoca del PSOE
#2
) evitan que el rio deposite arena en donde antes la depositaba
0
K
11
#4
Skiner
*
#3
Pues eso se han pasado de listos
Se llama Matalascañas por algo. Si resulta que ya no dejan que se depositen las cañas muertas ni la arena para hacer una tontada de paseo.
Al final la naturaleza reclama su lugar.
0
K
7
#5
Sacronte
#3
Lo del PP lo decia por mi pueblo en si, no por este.
0
K
10
#1
Skiner
No será que ese paseo estaba mal diseñado...
Cuando la Naturaleza se desata es incontrolable.
1
K
10
