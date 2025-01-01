Las temperaturas extremas reducen las colonias de aves en regiones tropicales

Las temperaturas extremas atribuíbles al cambio climático redujeron entre 25% y 38% las colonias de aves tropicales monitorizadas desde 1950. Casi la mitad de todas las especies aviares se reproducen en esas regiones. Muchos ovíparos ya viven cerca de sus límites de tolerancia térmica. “Tras la exposición a temperaturas extremas, su tasa de crecimiento bajaba significativamente en climas tropicales”. No hallaron pruebas de recuperación hasta 5 años tras los impactos del calor extremo.
- Paper: www.nature.com/articles/s41559-025-02811-7
—Lo que pasa es que los huevos se cuecen antes de eclosionar.
—En verano siempre ha hecho calor.