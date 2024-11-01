edición general
5 meneos
10 clics
Telefónica y los sindicatos acuerdan una rebaja final del ERE del 25%, con un impacto de 4.554 empleos

Telefónica y los sindicatos acuerdan una rebaja final del ERE del 25%, con un impacto de 4.554 empleos

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Telefónica ya está listo para su ejecución con un número total de salidas mínimas de 4.554 trabajadores

| etiquetas: telefonica , recorte , ere , empleo , sindicatos
4 1 0 K 49 actualidad
8 comentarios
4 1 0 K 49 actualidad
#1 vGeeSiz
mmmmm que raro que los sindicatos no protesten...por qué será?

Yo creo que la culpa es de Amancio Ortega y el de Mercadona
3 K 44
makinavaja #2 makinavaja
#1 Los sindicatos están muy bien alimentados con lo que les da Telefónica... :troll: :troll: :troll: :troll:
0 K 12
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#2

Oponte al acuerdo y los empleados te linchan. Están todos con unas ganas de irse a su casa que no se aguantan.
0 K 18
Veelicus #3 Veelicus
#1 Los sindicatos no protestan porque ya le gustaria a todo el mundo que sufra un ERE sufrirlo en las condiciones que da Telefonia.
2 K 39
#4 vGeeSiz
#3 entonces este ERE es bueno y otros malos?
1 K 21
Veelicus #6 Veelicus
#4 No digo que sea bueno, digo que es mejor que otros.
0 K 11
#8 giputxilandes
#1 por que los trabajadores están pegándose para entrar en el ERE, quizás?
1 K 28
HeilHynkel #7 HeilHynkel *
Gracias a los payasos de CGT en mi empresa se han jodido ese tipo de EREs desde 2017. Ahora te echan y te jodes, antes te ibas prejubilado a los 53.
0 K 18

menéame