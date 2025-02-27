Telefónica plantea a los sindicatos un ERE de 5.000 trabajadores, un 20% de la plantilla

Telefónica ha puesto cifras a su nuevo plan de ajuste laboral, anunciado la semana pasada. La dirección de la compañía ha comunicado este lunes a los sindicatos de las tres principales divisiones afectadas su intención de que el nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) afecte a un total de 5.040 trabajadores, informan a elDiario.es fuentes de CCOO. El recorte se reparte en 3.649 despidos en Telefónica España, 1.124 en Telefónica Móviles y otros 267 en Telefónica Soluciones.