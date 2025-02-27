edición general
Telefónica plantea a los sindicatos un ERE de 5.000 trabajadores, un 20% de la plantilla

Telefónica ha puesto cifras a su nuevo plan de ajuste laboral, anunciado la semana pasada. La dirección de la compañía ha comunicado este lunes a los sindicatos de las tres principales divisiones afectadas su intención de que el nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) afecte a un total de 5.040 trabajadores, informan a elDiario.es fuentes de CCOO. El recorte se reparte en 3.649 despidos en Telefónica España, 1.124 en Telefónica Móviles y otros 267 en Telefónica Soluciones.

7 comentarios
Andreham #2 Andreham
Está claro que telefónica gana poco dinero y sus altos directivos han tenido que plantear un ere sesudamente.
YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo
Digi, haz magia, haz que acabe desapareciendo!
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

Desde que yo tengo consciencia de los ERE en diversas empresas, siempre se dice una cifra y se queda en otra menor. Al menos en estas que hacen EREs por vicio y no por necesidad.
ghotam #5 ghotam
¡5.000 trabajadores! ¿Cuántos serán altos cargos?
silvano.jorge #7 silvano.jorge
Una empresa plagada de subcontratas que compiten entre ellas a ver cuál es la más ineficiente.
