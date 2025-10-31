Telefónica planea recortar su dividendo en el marco de su plan estratégico

Telefónica tiene previsto reducir su dividendo dentro del nuevo plan estratégico que presentará la próxima semana. De esta forma, la compañía presidida por Marc Murtra, una de las compañías con mayor rentabilidad por dividendo del sector en Europa, buscará a través de esta nueva política aproximarse a la media de sus competidores, reforzar su balance, liberar la caja para acometer inversiones y subrayar su disciplina financiera, según apuntaron las fuen