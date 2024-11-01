·
Telefónica cifra en 8.000 millones el valor de Vodafone España
La operadora echa cuentas para poder lanzar una oferta formal a Zegona
#3
DayOfTheTentacle
Buenas tardes, le llama Osvaldo Wenceslao Huitalcoche de Todos los Santos, de vodafone, digo, de telefónica, para hacerle una oferta por ser cliente fiel blablabla
1
K
16
#4
okeil
*
Hay que vender que es Telefónica la interesada, que gana mucho más con la quiebra que comprándola ...
0
K
11
#1
YSiguesLeyendo
recordatorio: el principal accionista de Timofónica eres tú (el Estado), y con tu dinero van a comprar una empresa privada (Potafone) que no pasa por sus mejores momentos. de nada!
0
K
10
#2
taSanás
pronto pasaremos de ser clientes a ser Abonados de nuevo...
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
