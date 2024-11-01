edición general
2 meneos
10 clics
Telefónica cifra en 8.000 millones el valor de Vodafone España

Telefónica cifra en 8.000 millones el valor de Vodafone España

La operadora echa cuentas para poder lanzar una oferta formal a Zegona

| etiquetas: telefonica , vodafone , empresas , telecomunicaciones
2 0 0 K 17 actualidad
4 comentarios
2 0 0 K 17 actualidad
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Buenas tardes, le llama Osvaldo Wenceslao Huitalcoche de Todos los Santos, de vodafone, digo, de telefónica, para hacerle una oferta por ser cliente fiel blablabla
1 K 16
#4 okeil *
Hay que vender que es Telefónica la interesada, que gana mucho más con la quiebra que comprándola ...
0 K 11
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
recordatorio: el principal accionista de Timofónica eres tú (el Estado), y con tu dinero van a comprar una empresa privada (Potafone) que no pasa por sus mejores momentos. de nada!
0 K 10
taSanás #2 taSanás
pronto pasaremos de ser clientes a ser Abonados de nuevo...
0 K 7

menéame