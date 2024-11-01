edición general
Telefónica se alía con OpenAI para ofrecer ChatGPT Plus gratis a los clientes de Movistar

La empresa resalta que con este acuerdo avanza en su objetivo de proporcionar servicios de valor añadido, así como en su estrategia de acercar el uso de la IA

manzitor
Durante 6 meses
6
ipanies
Imagino que si no lo quieres te bajarán el precio verdad, VERDAD???
2
Quillotro
#1 Sí. Y si no quieres el fútbol, también. De ilusiones también se vive.
1
pitercio
Telefónica se alía con OpenAI para ofrecer los clientes de Movistar a ChatGPT Plus. Fixed :troll:
2
eltxoa
Yo tengo Gemini gratis. Así que...
0

