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Teko & Soke - Rapero de derechas
Soy un rapero de derechas, hoy en día por cualquier cosa te llaman facha. ¿Te crees que a mi la política me interesa? No, no tengo más argumentos que un viva españa.
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rap
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derechas
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poetas puestos
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#1
tul
Este anormal no distingue su derecha de su izquierda
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#2
Toponotomalasuerte
*
A ver. En la derecha están todos los subnormales. El que quiere vivir de los idiotas ya sabe.
Terraplanismo, bebedores de lejía, crédulos en seres imaginarios.... Gente dúctil, crédula, acientífica y fáciles de engañar con retórica barata que no necesita contrastar.... Todos en el mismo espectro.
Y luego la izquierda ridícula a la que le encanta dar interacciones a estos subnormales! Ya irán Rubén hood, o Alex el zurdo a hacerle promo gratis.
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Terraplanismo, bebedores de lejía, crédulos en seres imaginarios.... Gente dúctil, crédula, acientífica y fáciles de engañar con retórica barata que no necesita contrastar.... Todos en el mismo espectro.
Y luego la izquierda ridícula a la que le encanta dar interacciones a estos subnormales! Ya irán Rubén hood, o Alex el zurdo a hacerle promo gratis.