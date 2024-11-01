edición general
2 meneos
1 clics
Las tecnológicas invierten 151 M€ al año en hacer «lobby» en Bruselas

Las tecnológicas invierten 151 M€ al año en hacer «lobby» en Bruselas

Meta, Apple, Microsoft y Amazon son las que más dinero dedican a presionar a actores clave del proceso legislativo en la UE

| etiquetas: meta , apple , microsoft , amazon , ue , lobbies
2 0 0 K 14 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 14 actualidad
javibaz #1 javibaz
Malditos chinos.
2 K 29

menéame