"La tecnología se ha divorciado del bien público”

Samuel Miller McDonald, geógrafo.- Samuel Miller McDonald creció en Traverse City, en el norte de Michigan, en un entorno que describe como “progresista” y donde la idea del “progreso” como bien económico y social era un referente intelectual continuo. Cuando el geógrafo y experto en ecología humana empezó a estudiar en la Universidad de Oxford, le sorprendió que apenas había investigación reciente sobre la historia de la idea del progreso. Se encontró con los académicos europeos apenas la estudiaban. “Encontré cierta resistencia a...

3 comentarios
"La tecnología se ha divorciado del bien público”no.Van contra el bien público.
... a analizar el progreso, como si no hubiera ni necesidad ni ganas. Era un punto ciego interesante por la idea errónea de que el progreso es un asunto resuelto y no es muy importante”, explica. Su libro Progreso, que se acaba de publicar en España, es, en parte, resultado de aquellos estudios. En la versión española y en la británica, el ensayo tiene el provocador subtítulo de: 'Historia de la peor idea de la humanidad'. Miller McDonald, que vive desde hace una década en el Reino Unido,

La tecnología no. Los cuatro hijoputas de siempre que les corroe la avaricia y solo piensan en el dinero
