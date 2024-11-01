"La tecnología se ha divorciado del bien público”

Samuel Miller McDonald, geógrafo.- Samuel Miller McDonald creció en Traverse City, en el norte de Michigan, en un entorno que describe como “progresista” y donde la idea del “progreso” como bien económico y social era un referente intelectual continuo. Cuando el geógrafo y experto en ecología humana empezó a estudiar en la Universidad de Oxford, le sorprendió que apenas había investigación reciente sobre la historia de la idea del progreso. Se encontró con los académicos europeos apenas la estudiaban. “Encontré cierta resistencia a...