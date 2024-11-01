Los técnicos de Hacienda destacan el efecto del impuesto a grandes fortunas, tras crecer un 58% los ingresos por Patrimonio

El patrimonio medio declarado por los españoles más ricos alcanzó los 4,09 millones de euros, un 9% más que el ejercicio precedente. Para Gestha, estos datos ponen de manifiesto que el impuesto a las grandes fortunas “ha cumplido su objetivo”, obtener, primero, más ingresos de forma solidaria por quienes más tienen, lo que implica que ahora pagan las grandes fortunas que no pagaban, encabezadas por la Comunidad de Madrid; y, en segundo lugar, se refuerza la armonización fiscal del impuesto de Patrimonio.