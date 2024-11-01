edición general
Los técnicos de Hacienda destacan el efecto del impuesto a grandes fortunas, tras crecer un 58% los ingresos por Patrimonio

El patrimonio medio declarado por los españoles más ricos alcanzó los 4,09 millones de euros, un 9% más que el ejercicio precedente. Para Gestha, estos datos ponen de manifiesto que el impuesto a las grandes fortunas “ha cumplido su objetivo”, obtener, primero, más ingresos de forma solidaria por quienes más tienen, lo que implica que ahora pagan las grandes fortunas que no pagaban, encabezadas por la Comunidad de Madrid; y, en segundo lugar, se refuerza la armonización fiscal del impuesto de Patrimonio.

6 comentarios
#3 Leon_Bocanegra
Pero ,pero ,pero... Que se van a ir del país!! Buaaaaaaa buaaaaaa
K 40
#4 cunaxa
#3 Esa tontería que decís mucho ya cansa.
Por cuestión de dinero, los ricos ni se cambian de barrio. No se van a los barrios baratos, se van a los caros.
Lo de cambiarse de país para pagar menos impuestos es de pobres.
K 6
#5 Leon_Bocanegra
#4 y no se te a ocurrido pensar que ese comentario esta escrito precisamente por esos motivos que tú has escrito?
K 13
ipanies #1 ipanies
Y no he visto yo a ningún rico teniendo que pedir en la puerta una iglesia.
K 35
mamarracher #2 mamarracher
#1 Al contrario, su riqueza ha seguido creciendo, un 9% más en un año.
K 29
sat #6 sat
Impuesto a las grandes fortunas y los ricos no se van sino que crecen. Aumento del salario mínimo y la economía no se hunde. Regulación del mercado de trabajo y el paro en mínimos históricos. Así podría seguir un rato. La derecha y los empresarios de este país no dan una con su predicciones.
K 11

