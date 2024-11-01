Técnicas Reunidas se alía con la australiana Osmond para desarrollar en Jaén la mayor planta de tierras raras de la UE  

Técnicas Reunidas entra de lleno en España en el desarrollo de tierras raras. La ingeniería española ha firmado un acuerdo de colaboración con la empresa australiana Osmond Resources Limited para llevar a cabo en la provincia de Jaén el primer proyecto completo –desde la minería hasta la construcción de la planta– de producción de carbonatos mixtos de tierras raras y óxidos de la Unión Europea (UE), según informan fuentes de la compañía que preside Juan Lladó