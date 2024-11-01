edición general
Técnicas Reunidas se alía con la australiana Osmond para desarrollar en Jaén la mayor planta de tierras raras de la UE  

Técnicas Reunidas entra de lleno en España en el desarrollo de tierras raras. La ingeniería española ha firmado un acuerdo de colaboración con la empresa australiana Osmond Resources Limited para llevar a cabo en la provincia de Jaén el primer proyecto completo –desde la minería hasta la construcción de la planta– de producción de carbonatos mixtos de tierras raras y óxidos de la Unión Europea (UE), según informan fuentes de la compañía que preside Juan Lladó

| etiquetas: tierras raras , jaén , osmond , minería , técnicas reunidas
Doramio #1 Doramio
#0 Titular alternativo: Una empresa australiana se va a llevar unos minerales críticos de altísimo valor, por cuatro perras, y va a dejar un trozo de Jaén destrozado, a cambio de haber untado a los políticos de turno

#2 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Pues que lo haga una empresa minera española.

Ah, no, que nos la hemos ido cargando todas.
Doramio #3 Doramio
#2 Sí, pero esto no es un ''y tú más''
