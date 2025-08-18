El procesamiento de materias primas, cuello de botella donde la UE puede ganar la batalla en el control de tierras raras

Cuando China paró la exportación de 'tierras raras' en abril, se encendieron las luces de alarma en todo el mundo. Normal. Controla un alto porcentaje del sector de las materias primas críticas, y en el caso de las tierras raras, fundamentales para la transición energética, la cifra llega hasta el 80-90% del negocio mundial. Porque verdadero poder no está en la mina, sino en la planta de procesamiento. China lleva dos décadas controlando un monopolio operativo. Estos minerales, por ejemplo, forman los imanes fundamentales en tecnología.