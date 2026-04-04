Un techo para especular con él: así se pervirtió la vivienda y disparó la desigualdad | Negocios | EL PAÍS (muro de pago)

El ladrillo, convertido en el mayor depósito de riqueza del planeta, se ha transformado en el principal motor de exclusión. “Como activo, la vivienda busca la escasez (para que el precio suba) y la maximización de la renta. Como derecho social, la vivienda requiere abundancia (para que el precio baje) y asequibilidad. Es una contradicción intrínseca”, “No se puede satisfacer a un fondo de inversión que busca un 7% de retorno anual y garantizar que un trabajador no destine más del 30% de su sueldo al alquiler. Es la política la que debe elegir"