Tebas emprende acciones legales contra los futbolistas por sus protestas por el Villarreal-Barça de Miami

El sindicato AFE ya ha reivindicado que entiende la protesta como un ejercicio de libertad de expresión y en ningún caso como una huelga. Los hechos ocurrieron en la 9ª jornada de LaLiga cuando, en plena polémica por la disputa del Villarreal-Barça en Miami, los capitanes de Primera pactaron no disputar los segundos iniciales de cada partido en señal de protesta. Se quejaban de que LaLiga no les había informado con detalle de este proyecto y de la decisión se había tomado, por tanto, sin tener en cuenta a los jugadores.

5 comentarios
ayatolah #1 ayatolah
Que poco le gusta a este señor la protesta sindical, ni que fuese de otros tiempos pasados.
Ze7eN #2 Ze7eN
Que persona más MISERABLE. Un imbécil de semejante calibre y bajeza moral no debería estar al frente de la Liga de fútbol.

Es increíble que Laporta y los presidentes de otros clubs de primera sigan apoyándole.
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
No me puedo creer que este tipejo no tenga algún trapo sucio que lo haga caer.
Cougar_81 #4 Cougar_81 *
Aquella protesta consistió en que sacaban del centro de campo al inicio del partido y durante 15 segundos no se movían.
Ahora denuncia a los futbolistas. Ojalá la próxima protesta sea estar 15 minutos sin moverse en cada partido hasta que dimita Tebas o le cesen.
volandero #5 volandero
#4 Y esos 15 segundos las cámaras de la Liga mostraban los exteriores del estadio y ponían un letrero de "Compromiso por la paz". Mafioso se le queda pequeño.
