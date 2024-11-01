El TC corrige al Supremo y confirma la absolución en el crimen de la viuda de la CAM

El Tribunal Constitucional ha anulado la decisión del Supremo de revocar la absolución de Miguel López por el asesinato de María del Carmen Martínez. El crimen tuvo lugar el 9 de diciembre de 2016, cuando Martínez fue tiroteada con dos disparos en la cabeza en el lavadero del concesionario de automóviles que regentaba su yerno, Miguel López. La investigación se centró en él como principal sospechoso, pero el jurado popular lo declaró no culpable en noviembre de 2019, por seis votos a favor y tres en contra, al no hallarse pruebas concluyente...