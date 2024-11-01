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Un taxista pirata ebrio retiene a sus pasajeros en Valencia

Un taxista pirata ebrio retiene a sus pasajeros en Valencia

El detenido, que triplicaba la tasa de alcohol permitida y conducía con el carné retirado, ignoró las súplicas de los cuatro pasajeros que querían abandonar el vehículo durante la huida

| etiquetas: taxista , pirata , ebrio , retiene , valencia
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5 comentarios
5 0 1 K 36 actualidad
ruinanamas #2 ruinanamas
No todos los piratas son como los Sombrero de Paja, por lo normal el starter pack lleva de serie como mínimo una botella de ron y algún que otro cítrico.
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Froku #5 Froku
#4 Gracias, estoy bueno yo hoy...
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#1 bizcobollo
"Recordaréis este día como el día que casi capturáis... hip"
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menéame