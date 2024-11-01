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Un taxista pirata ebrio retiene a sus pasajeros en Valencia
El detenido, que triplicaba la tasa de alcohol permitida y conducía con el carné retirado, ignoró las súplicas de los cuatro pasajeros que querían abandonar el vehículo durante la huida
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#2
ruinanamas
No todos los piratas son como los Sombrero de Paja, por lo normal el starter pack lleva de serie como mínimo una botella de ron y algún que otro cítrico.
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#3
MoñecoTeDrapo
#2
grog
es.wikipedia.org/wiki/Grog
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woody_alien
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www.meneame.net/story/detenido-valencia-conducir-borracho-sin-carne-ej
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Froku
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Gracias, estoy bueno yo hoy...
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bizcobollo
"Recordaréis este día como el día que casi capturáis... hip"
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