Las tasas de ocupación de las personas de 65 años y más son más altas en América Latina; ¿cuántos siguen trabajando al llegar a la vejez?

Los niveles más altos de informalidad entre los mayores de 65 corresponden a Bolivia 93,9%, Honduras 92,2%, Colombia 84%, Panamá y Perú 83,7%, Ecuador 84,3%, Paraguay 83,3%, y México 79,9%. En economías desarrolladas como Islandia 5,5 %, España 4,8%, Italia 4,3% y Suiza 2,3%. Esta brecha ilustra la distancia estructural que separa los sistemas laborales latinoamericanos de los formales y protegidos de las economías avanzadas. La alta informalidad e insuficiencia de los sistemas pensionales obligan a muchas personas a continuar trabajando.