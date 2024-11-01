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Tarragona, entre las ciudades que más vecinos pierden hacia otros municipios de Catalunya

Tarragona, entre las ciudades que más vecinos pierden hacia otros municipios de Catalunya

La ciudad ha registrado un saldo migratorio interno negativo de 568 personas, según datos del Idescat

| etiquetas: población , catalunya , tarragona
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