Tapusa, la empresa española que dejó tiradas a 4 regiones de Chile al abandonar obras de construcción

La empresa española Tableros y Puentes S.A. fue creada en 1979. En su información corporativa detalla que inicialmente se especializó “en la construcción de puentes y estructuras” y que se adjudicó proyectos emblemáticos de obra civil en las décadas de los 80 y 90. Pero hoy Tapusa está envuelta en Chile en una serie de cuestionamientos por abandonar obras en cuatro regiones, siendo la del Bío Bío una de las más afectadas. Por ello, el Gobierno liquidó los contratos con la española por “abandono de las obras” y emprenderá acciones legales.