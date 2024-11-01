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Tamayo, los buitres y la banalidad del mal

Tamayo, los buitres y la banalidad del mal

Aunque se echa de menos en este documental a los sindicatos de vivienda y a los colectivos que luchan contra los desahucios y la especulación, no deja de ser un valioso producto de interés público para entender cómo funciona parte de este negocio. No es que se nos haya ido de las manos, es que nunca deberíamos haber permitido que nuestras vidas se conviertan en mercancías. Pero qué iluso, digo, pensando lo que esgrimió el jerarca nazi juzgado en Jerusalén y sobre el que Arendt definió la banalidad del mal.

| etiquetas: vivienda , especulación , fondos buitre , tve lo , tamayo
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3 comentarios
11 2 0 K 144 actualidad
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Lo más significativo del debate, sin duda, fue ver a los mismos que hace tan solo unos días defendían eso que llaman ‘prioridad nacional’, postrarse ante los fondos de inversión extranjeros que desahucian y joden la vida de los españoles, como bien apuntó el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy señalando al ultraderechista Hernández Quero desde el estrado.

Sólo les preocupan las "abuelitas a las que les ocupan los pisos cuando bajan a comprar el pan", que por supuesto es un bulo. Les encanta que las desalojen sus matones desokupas para mayor beneficio de especuladores y rentistas.
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Beltenebros #3 Beltenebros
#2
Fue muy buena la intervención de Bustinduy y cómo dejó en evidencia al diputado facha. Lástima que haya gente que no lo ha oído y/o no lo quiera reconocer.
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menéame