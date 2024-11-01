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Taiwán teme acabar "en el menú" de la próxima cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping

Taiwán teme acabar "en el menú" de la próxima cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping

El viceministro de Exteriores de Taiwán, François Wu, ha asegurado que el Gobierno de la isla hará todo lo posible para no acabar en "el menú" de la próxima cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, donde discutirán casi con toda probabilidad las reclamaciones soberanistas de Pekín sobre el territorio y el respaldo tácito que Washington concede a su independencia, en medio de la guerra con Irán y la amenaza al suministro mundial de microchips, epicentro de la producción taiwanesa.

| etiquetas: taiwan , donald trump , xi jinping , china
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4 comentarios
4 1 0 K 73 actualidad
carakola #1 carakola
Todo lo que sea expulsar a EEUU y su influencia va a ser, a largo plazo, beneficioso para la región, viendo lo que pasa en el resto del mundo.
2 K 51
#4 Grahml *
Trunmp le dirá a Xi que sin problema para quedarse con Taiwán, si a cambio China monta fábricas en EEUU o a saber qué gilipolleces.
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Gry #3 Gry
Taiwán tiene cero ganas de hacer de proxie en una guerra de los EEUU con China y estos tampoco parecen tener prisas por invadir Taiwán mientras no crucen sus líneas rojas.
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#2 eugeniodl
Bien sazonado, eso sí.
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menéame