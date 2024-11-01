Taiwán teme acabar "en el menú" de la próxima cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping

El viceministro de Exteriores de Taiwán, François Wu, ha asegurado que el Gobierno de la isla hará todo lo posible para no acabar en "el menú" de la próxima cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, donde discutirán casi con toda probabilidad las reclamaciones soberanistas de Pekín sobre el territorio y el respaldo tácito que Washington concede a su independencia, en medio de la guerra con Irán y la amenaza al suministro mundial de microchips, epicentro de la producción taiwanesa.