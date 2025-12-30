edición general
Taiwán detectó 130 aeronaves militares chinas durante las maniobras militares de Beijing alrededor de la isla

El Ministerio de Defensa de Taiwán informó que, desde las primeras horas del lunes hasta la mañana del martes, sus sistemas de vigilancia identificaron la presencia de 130 aviones militares chinos, además de 14 buques de guerra y ocho embarcaciones gubernamentales no especificadas. La actividad aérea representó uno de los mayores despliegues registrados en un solo día alrededor de Taiwán.

Con lo fácil que lo tiene china, solo tiene que decir !Taiwán trafica con drogas! e invasión al canto
Ahora que salga china diciendo que había 256 :troll:
¿Esta será una invasión buena o mala?
#1 invasión mala, como Israel, Rusia… pero como actuará occidente?

Como con Israel o como con Rusia?
#2 teniendo en cuenta que es un país reconocido por sólo 12 estados, ni siquiera por la ONU .
Occidente es probable que actúe de forma hipócrita, sólo por satisfacer los intereses de USA, que no son otros que tocar los huevos a China.
#4 solo 12? Y cuantos reconocen a Palestina? Es para poner contexto
#5 según la wikipedia 155
#4 La Comunidad Internacional debería reconocer a Taiwan. Ellos no pueden proclamar su independencia por miedo a que China les invada.
#4 ¿entonces se puede invadir un país pq te reconocen 12 estados?
#2 recuperar tu territorio no es invadir
#1 es que china está alrededor de Taiwan con lo que la invasión es constante y estos titulares no dicen nada, Taiwan se siente invadido cada día
Entonces está bien asaltar militarmente una zona pq te la crees tuya ¿cuando dices que vamos a invadir el Sahara, Guinea Ecuatorial y toda Hispanoamerica?
#13 no jodas, que se queden como están. Con los que somos no podemos ir todos a una imagina con esos
Ojalá fuera tan fácil como "estás cerca de mi país, no hagas maniobras militares".

Porque literalmente todos los países del mundo están cerca de otros, así que nadie podría hacer maniobras militares.
#3 Vamos a pensar que era una pulsión general que tenias que soltar sin saber mucho más del asunto. porque mirando el mapa del area de exclusión aerea que marcó China para sus maniobras, nadie sano consideraría lo que has dicho.  media
