Taiwán detectó 130 aeronaves militares chinas durante las maniobras militares de Beijing alrededor de la isla

El Ministerio de Defensa de Taiwán informó que, desde las primeras horas del lunes hasta la mañana del martes, sus sistemas de vigilancia identificaron la presencia de 130 aviones militares chinos, además de 14 buques de guerra y ocho embarcaciones gubernamentales no especificadas. La actividad aérea representó uno de los mayores despliegues registrados en un solo día alrededor de Taiwán.