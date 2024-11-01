Tailandia y Camboya firman nuevo acuerdo de alto el fuego para poner fin a combates fronterizos

ailandia y Camboya anunciaron el sábado la firma de un alto el fuego que pone fin a semanas de combates armados a lo largo de su frontera compartida debido a reclamos territoriales. El pacto entró en vigor al mediodía, hora local. Además de poner fin a los combates, el acuerdo exige el fin de las movilizaciones militares de ambas partes y el respeto de los espacios aéreos con fines militares.